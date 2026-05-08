В Індонезії через виверження вулкану загинули троє людей

Семеро людей безпечно спустилися, але ще 10 зникли безвісти.

Фото: EPA/UPG

Троє туристів загинули, а 10 зникли безвісти після виверження вулкана Дуконо на східному острові Хальмахера в Індонезії.

Про це пише The Guardian з посиланням на поліцію.

Унаслідок виверження хмара попелу злетіла на висоту приблизно 10 км. У квітні цю зону оголосили закритою для відвідувачів через підвищену вулканічну активність.

Загинули двоє іноземців та один мешканець острова Тернате сході країни.

За інформацією Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії (BNPB), п'ятеро альпіністів також отримали поранення внаслідок виверження.

Виверження вулкана Дуконо

Спільні команди регіонального агентства з ліквідації наслідків стихійних лих та національного пошуково-рятувального агентства продовжують проводити пошуки та евакуацію альпіністів у гірській місцевості, оскільки вулканічна активність зростає.

Індонезія, величезна країна-архіпелаг, часто зазнає сейсмічної та вулканічної активності. Це зумовлене її розташуванням на Тихоокеанському “вогняному кільці”, де стикаються тектонічні плити.

У цій південно-східній азійській країні є майже 130 діючих вулканів.

