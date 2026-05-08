Троє туристів загинули, а 10 зникли безвісти після виверження вулкана Дуконо на східному острові Хальмахера в Індонезії.

Про це пише The Guardian з посиланням на поліцію.

Унаслідок виверження хмара попелу злетіла на висоту приблизно 10 км. У квітні цю зону оголосили закритою для відвідувачів через підвищену вулканічну активність.

Загинули двоє іноземців та один мешканець острова Тернате сході країни.

Семеро людей безпечно спустилися, але ще 10 зникли безвісти.

За інформацією Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії (BNPB), п'ятеро альпіністів також отримали поранення внаслідок виверження.

Фото: EPA/UPG Виверження вулкана Дуконо

Спільні команди регіонального агентства з ліквідації наслідків стихійних лих та національного пошуково-рятувального агентства продовжують проводити пошуки та евакуацію альпіністів у гірській місцевості, оскільки вулканічна активність зростає.

Індонезія, величезна країна-архіпелаг, часто зазнає сейсмічної та вулканічної активності. Це зумовлене її розташуванням на Тихоокеанському “вогняному кільці”, де стикаються тектонічні плити.

У цій південно-східній азійській країні є майже 130 діючих вулканів.