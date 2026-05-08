Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню з Іраном все ще діє – попри зіткнення між Іраном та американськими есмінцями в Ормузькій протоці, в якому обидві сторони звинувачували одна одну.

Про це пише BBC.

Сполучені Штати заявили, що Іран запустив ракети, безпілотники та невеликі човни проти трьох своїх військових кораблів, що вони назвали “неспровокованою атакою”.

Трамп заявив, що Іран сьогодні “поставився до нас легковажно”.

Тим часом вище військове командування Ірану стверджувало, що США атакували іранський нафтовий танкер та інше судно, що наближалося до Ормузької протоки, та здійснили “повітряні атаки” на кілька прибережних районів.

Загострення сталося через день після того, як Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що розглядає пропозицію США щодо припинення війни.