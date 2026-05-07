ЗМІ: США та Іран обговорюють короткострокову угоду для припинення бойових дій

США та Іран наближаються до тимчасової угоди про припинення війни.

Про це агенцію Reuters повідомили джерела.

За даними агенції, сторони обговорюють не повноцінний мирний договір, а короткий меморандум, покликаний зупинити бойові дії та стабілізувати ситуацію в Ормузькій протоці. Іран наразі вивчає американську пропозицію, але остаточного рішення ще не ухвалив. Посередником у переговорах виступає Пакистан, який заявляє про обережний оптимізм і сподівається на швидке досягнення домовленості.

Запропонований план передбачає три етапи: офіційне завершення війни, врегулювання кризи в Ормузькій протоці та запуск 30-денних переговорів щодо ширшої угоди. Водночас ключові суперечності між сторонами залишаються невирішеними. У меморандумі немає згадки про частину головних вимог Вашингтона, зокрема щодо обмеження іранської ракетної програми, припинення підтримки союзних угруповань на Близькому Сході та долі запасів високозбагаченого урану Ірану. Саме питання ядерної програми залишається основною перешкодою для повноцінного врегулювання.

Президент США Дональд Трамп публічно демонструє оптимізм і заявляє, що угода “цілком можлива” та конфлікт може завершитися швидко. Іранські посадовці, навпаки, реагують стримано й скептично. У Тегерані назвали американський план радше “списком бажань США”, ніж реалістичною угодою.

Попри це, сам факт переговорів уже вплинув на світові ринки. Ціни на нафту Brent знизилися приблизно до 98 доларів за барель після різкого падіння напередодні, оскільки трейдери очікують можливого послаблення перебоїв із постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку. Світові фондові ринки також відреагували зростанням.

Паралельно США продовжують тиск на Іран. Вашингтон запровадив нові санкції проти заступника міністра нафти Іраку та трьох лідерів проіранських угруповань. Крім того, Ізраїль заявив про ліквідацію командира “Хезболли” під час авіаудару по Бейруту - першого удару по столиці Лівану після нещодавнього перемир’я. Припинення ізраїльських атак у Лівані є однією з вимог Ірану на переговорах зі США.

Також стало відомо, що Дональд Трамп призупинив американську морську операцію з розблокування Ормузької протоки після появи прогресу в переговорах. За даними NBC News, це сталося ще й через невдоволення Саудівської Аравії, яка не захотіла надавати США доступ до своїх баз і повітряного простору для проведення операції.