ГоловнаЕкономікаДержава

Ціни на нафту продовжують падати: Brent коштує менше 100 доларів уперше з квітня

На тлі війни на Близькому Сході вартість одного бареля подекуди перевищувала $125. 

Нафтовий насос, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ціни на нафту продовжують знижуватися. Еталонна марка Brent здешевшала на 9,2 % – до $99,79 за барель, передає The Guardian.

Уперше з 22 квітня вона коштує нижче ста доларів. Здешевшання відбувається на тлі наближення Ірану і США до угоди про завершення війни. 

КВІР 6 травня заявив, що Ормузька протока може бути відкритою. У заяві не уточнили, що передбачають нові процедури.

Їй передувало призупинення американського Project Freedom – ініціативи супроводу американськими силами кораблів, що застрягли в протоці. Вашингтон оголосив про неї у понеділок, і Іран розцінив це як порушення умов припинення вогню. Учора Штати повідомили про призупинення, хоча й не погодилися з тим, що порушили режим припинення вогню. 

Контекст

Цього тижня США офіційно оголосили про завершення операції Epic Fury, якою вони назвали розпочаті 28 лютого удари по іранських об'єктах та лідерах КВІР. Режиму припинення вогню США, Ізраїль та Іран досягнули ще місяць тому, однак це не допомогло внести ясність у функціонування важливого шляху транспортування нафти – Ормузької протоки.

Мирні переговори між США і іранцями, проведені за посередництва Пакистану, не завершилися значним прогресом. Очікується, що сторонам вдасться фіналізувати домовленості і Ормузька протока знову стане безпечною і вільною для комерційного судноплавства. Поки що однією з головних розбіжностей була іранська ядерна і ракетна програма. США вимагають повного згортання, Іран відмовляється.

