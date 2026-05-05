У чотирьох областях є знеструмлення через обстріли енергетики

Унаслідок російських дронових ударів на енергоінфраструктуру станом на ранок 5 травня є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях.

В Укренерго зазначають, що скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Загалом споживання електроенергії знизилось. Сьогодні станом на 09:30 його рівень був на 4,1% нижчим, ніж в цей час вчора. Причина – безхмарна погода в усіх регіонах, через що ефективно працюють побутові сонячні електростанції та відповідно є зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 4 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,9% нижчим, ніж у п’ятницю, 1 травня. Причина змін – суттєве потепління на всій території України.

Енергетики зазначають, що, враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, тому просять обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

В Укренерго попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.