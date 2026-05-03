На тимчасово окупованих територіях України аграрний сектор переживає глибоку кризу. Фермери фактично викидають врожай.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Попри дефіцит продуктів у магазинах і стрімке зростання цін, місцеві фермери змушені масово знищувати власну продукцію через відсутність можливостей для її реалізації.
Як інформують у спротиві, тонни овочів залишаються гнити просто неба. Причина — повний логістичний колапс і нерентабельність перевезень. Доставити продукцію до споживача стає дорожче, ніж її виростити.
Ситуацію погіршують багатоденні затори: вантажівки з продуктами простоюють у чергах до Криму по 3–4 доби. За цей час значна частина товару псується, так і не потрапивши на прилавки.
Крім того, окупаційна адміністрація відкрила ринок для дешевого імпорту з росії, що створює неконкурентні умови для місцевих виробників. Фактично це призводить до витіснення українських фермерів із ринку.
Парадоксально, але при надлишку овочів на полях ціни в магазинах залишаються високими. Експерти пояснюють це монополією посередників та складною системою перевезень, яка значно здорожчує кінцевий продукт.
Відсутність доступу до експорту, зростання боргів і фінансова нестабільність ставлять під загрозу проведення наступної посівної кампанії. Що може призвести до повної деградації сільського господарства на ТОТ.
- Українських фермерів на ТОТ змушують продавати урожай за безцінь фірмам-прокладкам, які вивозять продукцію до Росії.