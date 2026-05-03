Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Сільське господарство на окупованих територіях України опинилося у глибокій кризі, – спротив

Фермери на ТОТ викидають врожай на смітник через блокаду.

Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України аграрний сектор переживає глибоку кризу. Фермери фактично викидають врожай.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Попри дефіцит продуктів у магазинах і стрімке зростання цін, місцеві фермери змушені масово знищувати власну продукцію через відсутність можливостей для її реалізації.

Як інформують у спротиві, тонни овочів залишаються гнити просто неба. Причина — повний логістичний колапс і нерентабельність перевезень. Доставити продукцію до споживача стає дорожче, ніж її виростити.

Ситуацію погіршують багатоденні затори: вантажівки з продуктами простоюють у чергах до Криму по 3–4 доби. За цей час значна частина товару псується, так і не потрапивши на прилавки.

Крім того, окупаційна адміністрація відкрила ринок для дешевого імпорту з росії, що створює неконкурентні умови для місцевих виробників. Фактично це призводить до витіснення українських фермерів із ринку.

Парадоксально, але при надлишку овочів на полях ціни в магазинах залишаються високими. Експерти пояснюють це монополією посередників та складною системою перевезень, яка значно здорожчує кінцевий продукт.

Відсутність доступу до експорту, зростання боргів і фінансова нестабільність ставлять під загрозу проведення наступної посівної кампанії. Що може призвести до повної деградації сільського господарства на ТОТ.

