Фермери на ТОТ викидають врожай на смітник через блокаду.

На тимчасово окупованих територіях України аграрний сектор переживає глибоку кризу. Фермери фактично викидають врожай.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Попри дефіцит продуктів у магазинах і стрімке зростання цін, місцеві фермери змушені масово знищувати власну продукцію через відсутність можливостей для її реалізації.

Як інформують у спротиві, тонни овочів залишаються гнити просто неба. Причина — повний логістичний колапс і нерентабельність перевезень. Доставити продукцію до споживача стає дорожче, ніж її виростити.

Ситуацію погіршують багатоденні затори: вантажівки з продуктами простоюють у чергах до Криму по 3–4 доби. За цей час значна частина товару псується, так і не потрапивши на прилавки.

Крім того, окупаційна адміністрація відкрила ринок для дешевого імпорту з росії, що створює неконкурентні умови для місцевих виробників. Фактично це призводить до витіснення українських фермерів із ринку.

Парадоксально, але при надлишку овочів на полях ціни в магазинах залишаються високими. Експерти пояснюють це монополією посередників та складною системою перевезень, яка значно здорожчує кінцевий продукт.

Відсутність доступу до експорту, зростання боргів і фінансова нестабільність ставлять під загрозу проведення наступної посівної кампанії. Що може призвести до повної деградації сільського господарства на ТОТ.