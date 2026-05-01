Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Швейцарія виділить додаткові 50 млн франків на проекти відновлення в Україні

Це вже третя хвиля інвестиційних проектів у співпраці зі швейцарським приватним сектором.

Олексій Соболев та Жак Гербер
Фото: Міністерство економіки

Швейцарія виділить додаткові 50 млн франків на проєкти відновлення в Україні.

Про це заявили в Мінекономіки.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев разом із Делегатом Федеральної ради Швейцарії з питань України Жаком Гербером підписали Меморандум з економічних питань (SECO).

 Документ запускає третю хвилю інвестиційних проєктів із відновлення України у співпраці зі швейцарським приватним сектором.

Йдеться про проєкти у сферах будівництва, машинобудування, відновлюваної енергетики, інфраструктури, промисловості, агробізнесу, ІТ та цифровізації.

«Якщо попередній етап був спрямований переважно на відновлення публічної та муніципальної інфраструктури, то тепер ми робимо системний акцент саме на підтримці приватного сектору та ринкових рішеннях. Спільно з  Мінекономіки цю грантову програму в Україні координуватиме і Ukraineinvest», – заявив Соболев.

За результатами першого конкурсу вже фінансуються і реалізуються 12 проєктів на 93 млн швейцарських франків у сферах енергетики, житла, транспорту, охорони здоров'я та гуманітарного розмінування.

На другий конкурс надійшло 37 пропозицій із запитом на 443 млн швейцарських франків.

  • ВР ратифікувала угоду зі Швейцарією про співробітництво у відновленні України. Сфери застосування угоди стосуються енергетики, транспорту, машинобудування, будівництва, водного господарства та цивільного захисту
﻿
