Першу частину траншу від ЄС Україна отримає цього місяця

Першу частину траншу кредиту від Євросоюзу Україна отримає у травні. Це 28,3 млрд євро, повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає пресслужба Верховної Ради.
Другу частину цьогорічного траншу нададуть у червні. Це 16,7 млрд євро, і спрямують їх на бюджетні потреби.
“Кредит від ЄС Ukraine Support Loan у 45 млрд євро складається з двох частин: транш військової підтримки – надійде у травні, та бюджетної – в червні. Йдеться про 28,3 млрд євро на оборонні потреби і 16,7 млрд євро на покриття дефіциту бюджету”, – наголосила Роксолана Підласа.
За її словами, кошти військової підтримки Україна спрямує на закупівлю та виробництво зброї.
- Цей кредит від ЄС був схвалений ще в грудні, але Угорщина затягнула його реалізацію, змушуючи Україну ремонтувати пошкоджений росіянами нафтопровід “Дружба”, яким вона разом зі Словаччиною продовжує отримувати нафту з країни-агресора.
- Розблокування кредиту відбулося наприкінці квітня, одразу після того, як Україна відновила транзит нафти.
- Ця позика складається з 90 млрд євро: 45 з них нададуть цього року, а решту – наступного. Кошти переважно підуть на фінансування зброї для відбиття агресії: як закупівлі, так і виробництва.
- Хоча це кредит, але Україна не повертатиме кошти до того, як отримає репарації від росіян.