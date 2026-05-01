Першу частину траншу від ЄС Україна отримає цього місяця

Першу частину траншу кредиту від Євросоюзу Україна отримає у травні. Це 28,3 млрд євро, повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає пресслужба Верховної Ради.

Другу частину цьогорічного траншу нададуть у червні. Це 16,7 млрд євро, і спрямують їх на бюджетні потреби.

“Кредит від ЄС Ukraine Support Loan у 45 млрд євро складається з двох частин: транш військової підтримки – надійде у травні, та бюджетної – в червні. Йдеться про 28,3 млрд євро на оборонні потреби і 16,7 млрд євро на покриття дефіциту бюджету”, – наголосила Роксолана Підласа.

За її словами, кошти військової підтримки Україна спрямує на закупівлю та виробництво зброї.