В прокуратурі визнали незаконним підвищення тарифу на світло для військових на Херсонщині

Енергопостачальника зобов'язали повернути до бюджету 7,7 млн гривень.

Фото: Офіс Генпрокурора

На Херсонщині суд визнав незаконним підвищення тарифу на електроенергію для військових. За позовом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони енергопостачальника зобов’язали повернути до бюджету 7,7 млн грн, безпідставно сплачених за електроенергію для військових частин.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"Йдеться про договір, укладений у квітні 2021 року між постачальником і Квартирно-експлуатаційним відділом Херсона на суму 20,6 млн грн. Після цього сторони підписали ще десять додаткових угод, якими поступово підвищували ціну електроенергії, посилаючись на нібито зміну ринкової ситуації", - пояснили в Офісі Генпрокурора.

Прокуратура встановила, що таке підвищення не мало належного підтвердження. Документів, які б свідчили про реальне зростання вартості електроенергії на ринку, не було. Попри це, тариф зріс більш ніж на 80%, тоді як фактичні обсяги постачання зменшилися. Таким чином, держава переплатила 7,7 млн грн.

У квітні 2026 року Суд визнав додаткові угоди недійсними та зобов’язав постачальника повернути кошти Міністерству оборони України в особі Квартирно-експлуатаційного відділу міста Херсон.

  • ОГП повідомив про підозру заступнику голови уряду Росії, який координував фінансування війни проти України. Через свої повноваження посадовець запускав програми фінансування, створював умови для роботи підприємств оборонно-промислового комплексу та контролював постачання для потреб армії агресора.
