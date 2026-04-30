Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаЕкономікаБізнес

Польська оборонна компанія планує збільшити товарообмін з Україною на €500 млн

Вона виробляє системи управління вогнем, засоби зв'язку, протитанкові ракети та різні типи БпЛА. 

Польська оборонна компанія планує збільшити товарообмін з Україною на €500 млн
Баражуючі боєприпаси WARMATE, які виробляє польська WB Electronics
Фото: WB Electronics

Польська приватна оборонна компанія WB Electronics планує до 2030 року збільшити товарообмін з Україною до 500 мільйонів євро. 

Про це повідомив голова правління компанії Пьотр Войцєховський, передає «Укрінформ».

Наразі обсяг спільної торгівлі вже перевищує 300 мільйонів євро. Польський виробник співпрацює з українськими партнерами з 2014 року, а у 2019 році відкрив дочірнє підприємство WB Ukraine, де працюють 200 фахівців.

Компанія реалізує спільні проєкти з київським підприємством «Радіонікс», що спеціалізується на радіолокаційних системах, та харківським заводом FED, який виготовляє агрегати для авіаційної та бронетехніки. WB Electronics постачає комплектуючі для виробництва в Україну, а також закуповує українські технології та продукти, що доповнюють польські розробки.

WB Electronics є одним із лідерів польського ОПК з річним оборотом до 800 мільйонів євро. Підприємство виробляє системи управління вогнем, засоби зв'язку, протитанкові ракети та різні типи БпЛА. 

  • Україна співпрацює з низкою провідних світових  виробників зброї та озброєння. Зокрема, це німецький Rheinmetall. У 2024 році було відкриття першого спільного цеху з ремонту та виробництва бронетехніки в Україні. Крім того, компанія офіційно підтвердила плани виробляти в Україні бронемашини Fuchs та Lynx, а також боєприпаси. 
  • Британська компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні для локалізації виробництва артилерійських систем.
  • Французько-німецький консорціум KNDS, що виробляє САУ Caesar, оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні. Основна мета — технічне обслуговування систем та виготовлення запасних частин безпосередньо на місці, щоб скоротити час на ремонт техніки.
  • Також Україна створила Альянс оборонних індустрій, до якого вже приєдналися сотні компаній із десятків країн. Це дозволяє створювати закриті цикли виробництва — від порохів для снарядів до складних дронів та систем РЕБ.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies