Польська оборонна компанія планує збільшити товарообмін з Україною на €500 млн

Польська приватна оборонна компанія WB Electronics планує до 2030 року збільшити товарообмін з Україною до 500 мільйонів євро.
Про це повідомив голова правління компанії Пьотр Войцєховський, передає «Укрінформ».
Наразі обсяг спільної торгівлі вже перевищує 300 мільйонів євро. Польський виробник співпрацює з українськими партнерами з 2014 року, а у 2019 році відкрив дочірнє підприємство WB Ukraine, де працюють 200 фахівців.
Компанія реалізує спільні проєкти з київським підприємством «Радіонікс», що спеціалізується на радіолокаційних системах, та харківським заводом FED, який виготовляє агрегати для авіаційної та бронетехніки. WB Electronics постачає комплектуючі для виробництва в Україну, а також закуповує українські технології та продукти, що доповнюють польські розробки.
WB Electronics є одним із лідерів польського ОПК з річним оборотом до 800 мільйонів євро. Підприємство виробляє системи управління вогнем, засоби зв'язку, протитанкові ракети та різні типи БпЛА.
- Україна співпрацює з низкою провідних світових виробників зброї та озброєння. Зокрема, це німецький Rheinmetall. У 2024 році було відкриття першого спільного цеху з ремонту та виробництва бронетехніки в Україні. Крім того, компанія офіційно підтвердила плани виробляти в Україні бронемашини Fuchs та Lynx, а також боєприпаси.
- Британська компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні для локалізації виробництва артилерійських систем.
- Французько-німецький консорціум KNDS, що виробляє САУ Caesar, оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні. Основна мета — технічне обслуговування систем та виготовлення запасних частин безпосередньо на місці, щоб скоротити час на ремонт техніки.
- Також Україна створила Альянс оборонних індустрій, до якого вже приєдналися сотні компаній із десятків країн. Це дозволяє створювати закриті цикли виробництва — від порохів для снарядів до складних дронів та систем РЕБ.