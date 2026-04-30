Польська оборонна компанія планує збільшити товарообмін з Україною на €500 млн

Польська приватна оборонна компанія WB Electronics планує до 2030 року збільшити товарообмін з Україною до 500 мільйонів євро.

Про це повідомив голова правління компанії Пьотр Войцєховський, передає «Укрінформ».

Наразі обсяг спільної торгівлі вже перевищує 300 мільйонів євро. Польський виробник співпрацює з українськими партнерами з 2014 року, а у 2019 році відкрив дочірнє підприємство WB Ukraine, де працюють 200 фахівців.

Компанія реалізує спільні проєкти з київським підприємством «Радіонікс», що спеціалізується на радіолокаційних системах, та харківським заводом FED, який виготовляє агрегати для авіаційної та бронетехніки. WB Electronics постачає комплектуючі для виробництва в Україну, а також закуповує українські технології та продукти, що доповнюють польські розробки.

WB Electronics є одним із лідерів польського ОПК з річним оборотом до 800 мільйонів євро. Підприємство виробляє системи управління вогнем, засоби зв'язку, протитанкові ракети та різні типи БпЛА.