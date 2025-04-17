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Потужність заводу Rheinmetall в Україні перевищить заплановані 150 тисяч снарядів на рік

Завод німецького концерну в Україні розпочне працювати у 2026 році.

Потужність заводу Rheinmetall в Україні перевищить заплановані 150 тисяч снарядів на рік
Виробництво 155-мм артилерійських снарядів на заводі Rheinmetall , Німеччина, 06 червня 2023 р.
Фото: EPA/UPG

Будівництво заводу Rheinmetall в Україні планують завершити у 2026 році, його потужність повинна значно перевищити заплановану. 

Про це заявив гендиректор німецького оборонного концерну Армін Папперґер в інтерв'ю Handelsblatt, пише LIGA.net.

За словами Папперґера, спочатку було заплановано виробництво 150 000 снарядів на рік, але наразі планується збільшити кількість боєприпасів. 

Очільник Rheinmetall підкреслив, що Україна в мирний час потребує 1,5 млн артилерійських снарядів на рік.

"Наразі компанія Rheinmetall спроможна виробляти близько 750 000 снарядів. Отже, ми не можемо самостійно покрити всю потребу. Ми збільшимо наше загальне виробництво до 1,5 млн снарядів. Однак ці снаряди ми постачаємо не лише в Україну, а й інші європейські країни, насамперед Німеччину", – сказав Папперґер.

Оборонний концерн вже запланував збільшити виробництво на заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія).

"Замість 200 000 снарядів ми зможемо виготовляти там до 350 000 артилерійських снарядів. Для цього ми інвестували в підприємство загалом близько 600 млн євро", – каже гендиректор Rheinmetall.

Також Папперґер вважає, що постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus жодним чином не вплине на перебіг війни. Він підкреслює, що Україна першочергово потребує артилерійських снарядів: тільки завдяки цьому Сили оборони можуть стримати російські окупаційні війська.

  • Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав постачання Києву ракет TAURUS, якщо буде згода партнерів. У Британії підтримають Мерца у разі ухвалення рішення про надання Україні далекобійних ракет Taurus.
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