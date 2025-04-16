Міністерка економіки заявила про “суттєвий прогрес" щодо угоди зі США про економічне партнерство

Юлія Свириденко заявила, що угода забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів. Втім угоду ще має ратифікувати Верховна Рада.

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про “суттєвий прогрес" щодо угоди зі США про економічне партнерство.

Про це вона написала у “Фейсбуці”.

“Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що сторони домовились “зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри – найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди”.

Свириденко розповіла, що команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим.

“Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів”, – заявила міністерка.