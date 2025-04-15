Мінекономіки: перший ФОП з інвалідністю отримав компенсацію на облаштування свого робочого місця

Раніше гроші на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю могли отримувати лише роботодавці для своїх працівників, але у березні уряд розширив програму компенсацій також і на самозайнятих та ФОПи. Тепер від 80 до 120 тисяч гривень можна отримати на пандуси, підйомники або спеціальні меблі.

Державна служба зайнятості виплатила першу компенсацію на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю I та II груп у статусі фізособи-підприємця (ФОП), повідомляє Мінекономіки.

Раніше гроші на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю могли отримувати лише роботодавці для своїх працівників, але у березні уряд за ініціативи Міністерства економіки та Державної служби зайнятості розширив програму компенсацій також і на самозайнятих та ФОПи.

Першим цією можливістю скористався підприємець з міста Сквира Білоцерківського району Київської області Сергій Кривуша. Він має ІІ групу інвалідності та статус учасника бойових дій. За кошти, які йдуть з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, він закупив оргтехніку зі спеціальним програмним забезпеченням та джерело безперебійного живлення.

Підприємцем він став також за підтримки Служби зайнятості лише пів року тому. Прийшов у місцевий офіс дізнатися про можливості, зареєструвався як ФОП та отримав ветеранський грант за програмою «Власна Справа» на 500 тисяч грн. Закупив обладнання для встановлення сонячних панелей. За допомогою Служби зайнятості винайняв ще двох ветеранів та вже має два перших замовлення. А нещодавно дізнався про нові можливості і отримав компенсацію на облаштування власного робочого місця.

«Наше завдання – допомагати підприємствам створювати інклюзивний робочий простір, де кожна людина має рівні можливості. Особливо це важливо для ветеранів, які отримали інвалідність через війну. Їм часто непросто повернутись до звичного життя, і ми хочемо підтримати їх у цьому. У березні ми розширили програму компенсацій. Тепер самозайняті ветерани з інвалідністю, ФОПи, а також ті, хто тільки планує розпочати бізнес, можуть отримати від 80 до 120 тисяч гривень на облаштування робочого місця – зокрема на пандуси, підйомники або спеціальні меблі», – зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що ця програма стала реальною підтримкою для понад двох тисяч підприємств, які створили майже 2600 зручних робочих місць для людей з інвалідністю. На це держава виділила 183 мільйони гривень.

Крім того, компенсацію також можуть отримати роботодавці для облаштування робочих місць для ветеранів і ветеранок з інвалідністю, які повертаються на свої робочі місця.