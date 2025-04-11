Сьогодні, 11 квітня, у Києві офіційно відкрили Українську лігу боксу ветеранів бойових дій.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Організатори зауважили, що метою створення ліги є соціальна адаптація українських ветеранів.

Фото: Даніяр Сарсенов Ігор Фаніян під час відкриття Ліги

«Дякую ветеранам за їх героїзм і незламність. Метою створення нашої ліги є насамперед фізична реабілітація ветеранів і їх соціальна адаптація. Таким чином ми хочемо підняти статус ветеранів у нашому суспільстві. Ми розвивали, розвиваємо і розвиватимемо бокс. Варто зауважити, що ветеранський бокс є невід’ємною частиною професійного боксу», – сказав Ігор Фаніян, засновник Ліги та очільник боксерської промоутерської компанії.

Перші змагання серед ветеранів у рамках ліги боксу заплановано на 17 травня.

«Уже маємо календарний план на цей рік. 17 травня відбудеться перший турнір серед ветеранів. Потім – у серпні й в грудні. Запрошуємо усіх підтримати наших ветеранів й український бокс», – додав Фаніян.

Фото: Даніяр Сарсенов Дмитро Попов

Одним з тих, хто виступатиме у лізі, є Дмитро Попов на псевдо «Матроскін». Він боронив Україну у складі 10 ОГШБр «Едельвейс» та отримав поранення на Бахмутському напрямку. За його словами, члени ліги на власному прикладі показують побратимам, що не варто опускати руки після поранень.

«Незабаром можна чекати на цікаві новини у сфері ветеранського боксу. Показуватимемо своїм прикладом усім, що не варто здаватися й ламатися. Це історична подія. До цього у світі ніхто такого не робив. Ветерани повинні розуміти, що їх не забули, що їх підтримують, що робота триває. Ми тренуємося з вересня 2024 року. Рано говорити про якісь навички, але поступово зростаємо. Ми ще вас здивуємо. Мрію побоксувати за титул та вкотре показати усьому світові, що ми незламні», – зауважив Попов.

Фото: Даніяр Сарсенов Відкриття Української ліги боксу ветеранів бойових дій

Нагадаємо, в Україну з неанонсованим візитом прибув принц Гаррі. Він поспілкувався з ветеранами, які проходять реабілітацію у Superhumans Center. Під час візиту принц також обговорив з представниками Міністерства у справах ветеранів можливість проведення Ігор Нескорених в Україні.