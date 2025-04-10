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Ліга чемпіонів: "Барселона" практично гарантувала місце у півфіналі

"ПСЖ" отримав комфортну перевагу над англійським суперником.

Ліга чемпіонів: "Барселона" практично гарантувала місце у півфіналі
Барселона - Боруссія Д 4:0
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів каталонська "Барселона" та французький "ПСЖ" зробили вагомі заявки на здобуття путівок до півфіналу.

Іспанський гранд виявився на чотири голови сильнішим за кризову цього сезону дортмундську "Боруссію". Саме стільки м'ячів влетіло у ворота "джмелів". Особливо натхненним був Роберт Левандовський, який оформив проти свого колишнього клубу дубль. Також забивали Рафінья та Ламін Ямал. 4:0 - безапеляційна домінація "блаугран".

З чудовим настроєм поїде на матч-відповідь і клуб зі столиці Франції. "ПСЖ" пропустив першим від бірмінгемської "Астон Вілли", але ще до перерви вирівняв становище. А у другому таймі Кварацхелія та Мендеш принесли достроковим тріумфаторам Ліги 1 впевнену перемогу - 3:1. 

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