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​Гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула три золоті і срібну медалі на етапі Кубка світу в Болгарії

Поліна Каріка стала четвертою у фіналі з булавами.

​Гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула три золоті і срібну медалі на етапі Кубка світу в Болгарії
​Таїсія Онофрійчук
Фото: Мінспорту

У Софії завершився перший етап Кубку світу з художньої гімнастики - 2025. На етапі збірна України завоювала чотири нагороди - всі на рахунку Таїсії Онофрійчук.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту.

16-річна гімнастка здобула золото у багатоборстві та фіналах з булавами і стрічкою, а також срібло - в фіналі з обручем. 

До заявки України на Кубку світу в індивідуальних вправах увійшли дві спортсменки- Онофрійчук та Поліна Каріка, яка стала 4-ою у фіналі з булавами.

У команді Україну представляли Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.

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