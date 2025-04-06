​Гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула три золоті і срібну медалі на етапі Кубка світу в Болгарії

Поліна Каріка стала четвертою у фіналі з булавами.

У Софії завершився перший етап Кубку світу з художньої гімнастики - 2025. На етапі збірна України завоювала чотири нагороди - всі на рахунку Таїсії Онофрійчук.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту.

16-річна гімнастка здобула золото у багатоборстві та фіналах з булавами і стрічкою, а також срібло - в фіналі з обручем.

До заявки України на Кубку світу в індивідуальних вправах увійшли дві спортсменки- Онофрійчук та Поліна Каріка, яка стала 4-ою у фіналі з булавами.

У команді Україну представляли Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.