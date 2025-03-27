Призовий фонд Клубного чемпіонату світу ФІФА сягне 1 мільярда доларів

ФІФА на своєму сайті оголосила про рекордний призовий фонд майбутнього Клубного чемпіонату світу з футболу, який на початку літа прийматимуть Сполучені Штати Америки. 32 клуби-учасники отримають загалом 1 мільярд доларів.

Лише близько половини цієї суми, а саме 475 мільйонів в американській валюті, буде розподілено у відповідності до результатів. На груповій стадії кожна перемога оцінюватиметься у 2 мільйони доларів, за вихід до плей-оф клуб стане багатшим на 7,5 мільйонів, вихід у фінал гарантує 30 мільйонів на рахунок, а переможець отримає 40 мільйонів плюс бонуси з усіх попередніх стадій - загалом 125 мільйонів доларів.

Решта фонду буде виплачена учасникам відповідно до їхнього регіону та рейтингу. Найменше отримає клуб з Океанії - лише 3,5 мільйони, натомість частка південноамериканських та європейських команд буде набагато більшою.

Цьогоріч Клубний чемпіонат світу вперше відбудеться у новому форматі з груповим етапом на 32 команди.