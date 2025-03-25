Суд виправдав експрезидентів ФІФА та УЄФА у справі про корупцію

Блаттера і Платіні звинувачували у привласненні 2 мільйонів швейцарських франків.

Апеляційна палата швейцарського суду зняла звинувачення в корупції з колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера та колишнього керівника УЄФА Мішеля Платіні.

Про це повідомляє BBC.

Кримінальне переслідування розпочалося ще у 2015 році. Тоді Платіні та Блаттера звинувачували у привласненні 2 мільйонів швейцарських франків (2,1 мільйона євро). Це змусило Блаттера піти у відставку та завадило Платіні стати його наступником на посаді голови ФІФА.

89-річного Блаттера і 69-річного Платіні звинуватили в тому, що вони обманули ФІФА, підробивши документи про платіж. На думку правоохоронців, платіж не мав жодних правових підстав.

Самі ж вони стверджували, що платіж був запізнілою оплатою за консультативну роботу Платіні, який раніше обіймав посаду президента європейської футбольної організації.

На першому суді Блаттер розповів, що він попросив Платіні працювати його радником у 1998 році. Він додав, що на той час ФІФА не могла дозволити собі 1 мільйон швейцарських франків на рік, як просив Платіні. Натомість вони домовилися виплатити йому річний гонорар - 300 000 франків, а решту - пізніше.

Федеральний суд Швейцарії виправдав обох ще у 2022 році, але рішення оскаржили в апеляції.