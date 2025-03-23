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Мера Стамбула Імамоглу офіційно заарештували

Екрема Імамоглу затримали після рейду в його резиденції на початку цього тижня, що викликало найбільшу хвилю вуличних демонстрацій у Туреччині за понад десять років.

Мера Стамбула Імамоглу офіційно заарештували
Опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу
Фото: EPA/UPG

У неділю суд офіційно заарештував мера Стамбула та ключового суперника президента Реджепа Таїпа Ердогана та відправив його під варту до завершення судового процесу за обвинуваченнями в корупції, повідомляють France24.

Мера Екрема Імамоглу затримали після рейду в його резиденції на початку цього тижня, що викликало найбільшу хвилю вуличних демонстрацій у Туреччині за понад десять років. Це також посилило занепокоєння щодо демократії та верховенства права у країні.

Популярний опозиційний політик пообіцяв не прогинатися після ухвали суду. “Ми, рука об руку, викорінимо цей удар, цю чорну пляму на нашій демократії... Я стою прямо, я не буду схилятися”, ‒ йдеться у дописі на соцплатформі X Імамоглу.Його ув'язнення широко розглядається як політичний крок, спрямований на усунення головного суперника з наступних президентських перегонів, яка наразі заплановані на 2028 рік.

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Урядові чиновники відкидають звинувачення в тому, що судові дії проти опозиціонерів є політично мотивованими, і наполягають на тому, що суди Туреччини працюють незалежно.

Формальний арешт відбувся, коли понад 1,5 мільйона членів опозиційної Республіканської народної партії (CHP) почали проводити первинні президентські вибори, щоб підтримати Імамоглу як свого кандидата в президенти. З Імамоглу, як єдиним кандидатом, праймеріз, оголошені минулого місяця, були здебільшого символічною демонстрацією підтримки.

Партія також встановила у всій країні символічні урни для голосування ‒ так звані “урни солідарності” ‒ щоб люди, які не є членами партії, могли висловити свою підтримку меру.

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