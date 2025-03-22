У Туреччині під час протестів заарештували майже 350 осіб

У Туреччині вже заарештували 343 осіб під час третього дня протестів по всій країні.

Як пише ВВС, протести почалися після арешту в середу опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його затримали за звинуваченнями в корупції та сприянні терористичним групам за кілька днів до того, як він мав стати кандидатом на президентських виборах 2028 року.

Імамоглу допитала поліція, і сьогодні він має пострати перед судом. Тому у країні очікують нову хвилю протестів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив протести та заявив, що його уряд "не піддасться вандалізму чи вуличному терору".

Тисячі людей вийшли на мітинг у Стамбулі в п'ятницю. До них спецназ застосовував гумові кулі та перцевий газ під час зіткнень. Також повідомляли про сутички в Ізмірі – місті на заході країни.

Влада намагалася придушити вуличні демонстрації чотириденною забороною на всі зібрання в Стамбулі, оголошеною одразу після арешту політика. Також цей наказ поширили на Анкару та Ізмір.

Мер Стамбула, який підтримує Ердогана, наказав закрити мости Галата та Ататюрк, обидва з яких перетинають лиман Золотого Рогу, де розташована мерія.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая так само розкритикував демонстрації, назвавши опозицію "безвідповідальною". За його словами, ще 54 людини були заарештовані за порушення закону про "розпалювання ненависті та ворожнечі" шляхом публікації в Інтернеті.

Єрлікая додав, що під час демонстрацій постраждали 16 поліцейських.