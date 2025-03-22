​У Британії відновив роботу аеропорт Гітроу після інциденту в системі електроживлення

Наслідки зупинки роботи летовища ще будуть відчутні до наступного тижня.

Лондонський аеропорт Гітроу відновив роботу після вчорашнього відключення електроенергії, однак пасажири все ще стикаються із затримками та скасуваннями рейсів, пише ВВС.

Як повідомив представник аеропорту, наразі Гітроу працює у звичайному режимі, а для підтримки пасажирів залучено сотні додаткових співробітників. До розкладу також додали рейси, щоб перевезти ще 10 000 пасажирів.

Попри це, значні порушення у розкладі зберігаються. Зокрема, British Airways скасувала 80 рейсів, а серед авіакомпаній, які також скасували свої рейси, – Turkish Airlines, Brussels Airlines, Singapore Airlines, WestJet, Air India та Air Canada.

Генеральний директор аеропорту Томас Волбі заявив, що значної кількості скасувань рейсів не очікують, але визнав, що у напружений день деякі рейси все ж можуть затримуватись.

Мандрівникам рекомендували уточнювати статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту, оскільки ситуація може змінюватися.

Збій також призвів до порушення розміщення літаків та екіпажів: деякі повітряні судна залишаються у Шенноні, Барселоні, Парижі та Північній Америці, що може вплинути на рейси не лише сьогодні, а й у найближчі дні.