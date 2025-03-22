​У Британії відновив роботу аеропорт Гітроу після інциденту в системі електроживлення

Лондонський аеропорт Гітроу відновив роботу після вчорашнього відключення електроенергії, однак пасажири все ще стикаються із затримками та скасуваннями рейсів, пише ВВС.
Як повідомив представник аеропорту, наразі Гітроу працює у звичайному режимі, а для підтримки пасажирів залучено сотні додаткових співробітників. До розкладу також додали рейси, щоб перевезти ще 10 000 пасажирів.
Попри це, значні порушення у розкладі зберігаються. Зокрема, British Airways скасувала 80 рейсів, а серед авіакомпаній, які також скасували свої рейси, – Turkish Airlines, Brussels Airlines, Singapore Airlines, WestJet, Air India та Air Canada.
Генеральний директор аеропорту Томас Волбі заявив, що значної кількості скасувань рейсів не очікують, але визнав, що у напружений день деякі рейси все ж можуть затримуватись.
Мандрівникам рекомендували уточнювати статус своїх рейсів перед поїздкою до аеропорту, оскільки ситуація може змінюватися.
Збій також призвів до порушення розміщення літаків та екіпажів: деякі повітряні судна залишаються у Шенноні, Барселоні, Парижі та Північній Америці, що може вплинути на рейси не лише сьогодні, а й у найближчі дні.
- Гітроу у п'ятницю був змушений повністю припинити роботу через аварію у системі елетроживлення: на підстанції, яка обслуговує потреби летовища, спалахнула масштабна пожежа.