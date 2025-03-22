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Ізраїль ліквідував шефа розвідки ХАМАСу

Перший ватажок терористів, знищений після відновлення бойових дій.

Ізраїль ліквідував шефа розвідки ХАМАСу
Ліквідований голова розвідки ХАМАСу Усама Табаш (праворуч)
Фото: X

Ізраїльська армія оборони у п'ятницю повідомила про ліквідацію на півдні Смуги Гази очільника військової розвідки угруповання ХАМАС Усами Табаша.

Як пише видання The Times of Israel, Табаш керував службою терористів, відповідальною за спостереження та визначення цілей. Він був досвідченим членом ХАМАС, який працював на багатьох посадах та був "важливим джерелом знань". Відомо про його участь у плануванні низки терористичних атак, зокрема у 2005 році, коли було вбито координатора ізраїльського безпекового відомства Шин-Бет.

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Табаш був відповідальним за планування та координацію цілей, а також визначення "об'єктів для вторгнення". Його смерть у Єрусалимі вважають значним ударом по можливості ХАМАСу протистояти ізраїльській армії на півдні Гази. 

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