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Каллас намагається отримати від членів ЄС підтримку 40-мільярдного пакета допомоги Україні

Також у ЄС не відмовляються від ідеї планувати внески відповідно до валового національного доходу держав-членів.

Каллас намагається отримати від членів ЄС підтримку 40-мільярдного пакета допомоги Україні
Кая Каллас
Фото: insidethegames.biz

Глава євродипломатії Кая Каллас продовжує працювати з державами-членами ЄС над своєю ініціативою щодо військової підтримки України на 40 млрд євро, передає «Європейська правда».

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер заявила, що висока представниця ЄС продовжує консультації з державами Євросоюзу і вірить, що її план підтримки України затвердять.

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«Висока представниця ЄС запропонувала план забезпечення повної підтримки України, в тому числі військової підтримки, і ми його обговорюємо. Ми несемо відповідальність за те, щоб Україна була сильною державою, і саме тому ми повинні терміново посилити всі заходи. Минулого року ми надали Україні понад 20,5 мільярда євро військової підтримки, і ми повинні зробити набагато більше у світлі нинішніх викликів», – сказала Гіппер.

Каллас пропонує посилити військову підтримку нашої держави, зосередившись на трьох основних потребах:

  • артилерійські боєприпаси, які дуже потрібні Києву;
  • системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники і винищувачі;
  • підтримка відновлення українських військових бригад.

Речниця Єврокомісії зазначила, що у ЄС не відмовляються від ідеї планувати внески кожної держави-учасниці відповідно до її валового національного доходу.

«Ми також знаємо, що існують занепокоєння з цього приводу. Саме тому ми ведемо дискусію з країнами-членами з цього приводу», – додала Гіппер.

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