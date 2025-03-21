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Велика Британія готова відправити в Україну винищувачі Typhoon або F35, - The Telegraph

Вони забезпечуватимуть прикриття з повітря у випадку, якщо Британія відправить в Україну військових.

Велика Британія готова відправити в Україну винищувачі Typhoon або F35, - The Telegraph
Винищувачі Typhoon (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Британські винищувачі готові забезпечувати прикриття миротворчого контингенту в Україні з повітря. Це питання обговорювалося під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі в четвер, 20 березня.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Британські винищувачі патрулюватимуть небо над Україною за пропозиціями, які обговорює "коаліція охочих" сера Кіра Стармера (прем'єр-міністр Великобританії, - ред.). Ключові військові планувальники обговорювали відправку британських "Тайфунів" в Україну для забезпечення повітряного прикриття військ під час зустрічі в Постійному об'єднаному штабі в четвер", - йдеться у повідомленні.

Джерело Королівських військово-повітряних сил (ВПС) повідомило виданню, що на зустрічі обговорювалося прикриття з повітря, тому що у випадку, якщо британські солдати увійдуть в Україну.

За даними джерел, ВПС Британії нададуть або винищувачі Typhoon, або F35.

Як повідомлялося, Франція та Велика Британія розглядають введення своїх миротворчих контингентів в Україну й обговорювали це питання з президентом Володимиром Зеленським і прем'єром Польщі Дональдом Туском. Доклажніше читайте в матеріалі LB.ua "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".

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