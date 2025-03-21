Президент Чехії побував в Одесі, під час візиту Росія атакувала місто "шахедами"

В Україну з візитом прибув президент Чеської Республіки Петр Павел.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі Росія запустила три групи "шахедів" на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України", - написав він у фейсбуці.

Кулеба зазначив, що Чехія - одна із лідерок серед країн, які системно допомагають Україні. За три роки великої війни вона надала Україні 900 млн доларів підтримки – від гуманітарних програм до військової техніки. Зокрема, - протикорабельні комплекси "Нептун", зроблені на базі чеських автомобілів Tatra, зробили великий внесок в нашу безпеку на морі.

"Ми обговорили ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку наших громад... У фокусі розмови – морська безпека та виклики розмінування територій. Лише з літа 2023 року Росія випустила більше 450 ракет по портовій інфраструктурі України, але сьогодні ми залишаємось гарантом продовольчої світової безпеки. З початку роботи українського коридору наші порти перевезли 110 млн тонн вантажів", - розповів міністр.

Кулеба також наголосив, що Чехія залишається надійним партнером України у відновленні наших громад та регіонів. Країна взяла патронат над Дніпропетровською областю, де оновлює станції очищення води, поставляє генератори, медобладнання, евакуаційні автобуси, відбудовує школи та лікарні.

У Київській області - реалізує масштабний проєкт модернізації обласної дитячої лікарні на понад 10 млн євро, та десятки проєктів в Миколаївській, Харківській, Херсонській, Львівській областях.

Кулеба запросив президента Чехії долучитися до Конференція з відбудови України, яка відбудеться в Римі цього літа.

Також сторони домовилися про розширення гуманітарної допомоги для постраждалих регіонів, включаючи забезпечення тимчасового житла для тих, хто втратив домівки, та підтримку медзакладів. Разом із керівниками Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА обговорили подальшу пряму підтримку регіонів.