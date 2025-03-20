Словаччина погрожує ветувати санкції ЄС проти Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може накласти вето на нові санкції ЄС проти Росії, якщо вони зашкодять мирному процесу, передає Aktuality.

За словами Фіцо, у ЄС є бажання включати до санкційних пакетів пункти, які можуть загрожувати Словаччині, зокрема, щодо ядерної програми.

«Я визнаю, що якщо ми сприймемо спробу подальших санкцій як щось, спрямоване на підрив мирного процесу, ми готові накласти на неї вето», - сказав Фіцо.

Він також підкреслив, що Братислава дотримується раціональної та прагматичної позиції, відмовляючись від постачання зброї Україні.

Фіцо незадоволений тим, що окремі члени Євросоюзу продовжують наполягати на постачанні зброї. За його словами, Словаччина не буде постачати зброю, але готова надавати гуманітарну допомогу, додав прем’єр. При цьому Фіцо зазначив, що Словаччина не може завадити іншим державам постачати зброю Києву.

Також глава словацького уряду зазначив, що його держава підтримує вступ України до ЄС, але тільки за умови виконання всіх необхідних вимог. Водночас він висловив думку, що великі країни ЄС можуть відтермінувати цей процес.