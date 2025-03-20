​ЄС відкладає до середини квітня перші мита проти США

Європейський Союз відклав до середини квітня свої перші мита проти Сполучених Штатів через мита на метали, введені президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Reuters.
Євросоюз планував ввести мита на товари із США у два етапи: з 1 та 13 квітня, зокрема ввести 50% мита на американський алкоголь.
Європейська комісія запропонувала 1 квітня запровадити тарифи на американську продукцію вартістю 4,5 млрд євро, а 13 квітня – ще на 18 млрд євро на американські товари.
Зараз Євросоюз веде переговори із США щодо зниження мит на імпорт промислових товарів.
Як зауважив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович, ЄС консультується з країнами-членами щодо мит. ЄС бачить незначний прогрес у переговорах із Сполученими Штатами, тому вважає за доречне відтермінувати впровадженням першого етапу тарифів.
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Місяць тому президент США Дональд Трамп підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит.
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Ситуація не покращилася, тому 12 березня Єврокомісія запровадила низку пропорційних контрзаходів щодо імпорту США в ЄС, спрямованих на різноманітні американські продукти, починаючи від човнів і закінчуючи бурбоном і мотоциклами Harley-Davidson.
- Президент США Дональд Трамп погрожує ввести 200% мито на всі вина та інші алкогольні вироби, що надходять з країн Євросоюзу, якщо блок не зніме мита на віскі.