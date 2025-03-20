​ЄС відкладає до середини квітня перші мита проти США

Раніше Євросоюз планував ввести мита на товари із США з 1 та 13 квітня.

Європейський Союз відклав до середини квітня свої перші мита проти Сполучених Штатів через мита на метали, введені президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters.

Євросоюз планував ввести мита на товари із США у два етапи: з 1 та 13 квітня, зокрема ввести 50% мита на американський алкоголь.

Європейська комісія запропонувала 1 квітня запровадити тарифи на американську продукцію вартістю 4,5 млрд євро, а 13 квітня – ще на 18 млрд євро на американські товари.

Зараз Євросоюз веде переговори із США щодо зниження мит на імпорт промислових товарів.

Як зауважив єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович, ЄС консультується з країнами-членами щодо мит. ЄС бачить незначний прогрес у переговорах із Сполученими Штатами, тому вважає за доречне відтермінувати впровадженням першого етапу тарифів.