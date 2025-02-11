Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
Поворот до консерватизму чи популізму?
Поворот до консерватизму чи популізму?
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
ГоловнаСвіт

Трамп підписав указ про 25% мита на імпорт сталі та алюмінію

Республіканець наголосив, що США не робитимуть жодних винятків.

Трамп підписав указ про 25% мита на імпорт сталі та алюмінію
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розпочав робочий тиждень з підписання нового суперечливого виконавчого указу: глава держави дав розпорядження встановити тариф у розмірі 25% від вартості на ввезення до Сполучених Штатів сталі та алюмінію.

Як пише BBC, свої дії республіканець назвав "спрощенням мит", які тепер "будуть однаковими для всіх без винятків". 

Таким чином він поклав край чуткам про те, що деяким торговельним партнерам вдасться домовитися з Білим домом про особливий тарифний режим щодо металів. Наприклад, в Австралії сподівання на потрапляння у "білий список" публічно висловлював прем'єр Ентоні Албаніз

Трамп заявив журналістам, що "не зважатиме" на будь-які дзеркальні мита з боку держав, інтереси яких зачепить його указ. Згідно зі статистикою, найбільше має постраждати Канада: понад половина усього імпорту сталі та алюмінію у США йде саме з сусідньої держави, яку республіканець вперто закликає "стати 51-им штатом". 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies