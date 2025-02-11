Трамп підписав указ про 25% мита на імпорт сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп розпочав робочий тиждень з підписання нового суперечливого виконавчого указу: глава держави дав розпорядження встановити тариф у розмірі 25% від вартості на ввезення до Сполучених Штатів сталі та алюмінію.

Як пише BBC, свої дії республіканець назвав "спрощенням мит", які тепер "будуть однаковими для всіх без винятків".

Таким чином він поклав край чуткам про те, що деяким торговельним партнерам вдасться домовитися з Білим домом про особливий тарифний режим щодо металів. Наприклад, в Австралії сподівання на потрапляння у "білий список" публічно висловлював прем'єр Ентоні Албаніз.

Трамп заявив журналістам, що "не зважатиме" на будь-які дзеркальні мита з боку держав, інтереси яких зачепить його указ. Згідно зі статистикою, найбільше має постраждати Канада: понад половина усього імпорту сталі та алюмінію у США йде саме з сусідньої держави, яку республіканець вперто закликає "стати 51-им штатом".