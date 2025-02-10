Фіцо привітав Маска з ліквідацією USAID

Також Фіцо попросив Маска допомогти відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словаччини.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що написав листа Ілону Маску, в якому привітав американського мільярдера з "оголошеною ліквідацією USAID".

У листі Фіцо називає Ілона Маска "паном міністром" і просить того допомогти "відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словацької Республіки".

"Вважаю за доцільне звернутися до Вас з проханням надати наявну інформацію про субсидії та гранти, надані неурядовим організаціям, засобам масової інформації та окремим журналістам, які працювали та працюють на території Словацької Республіки", – написав Роберт Фіцо.

Премʼєр Словаччини запропонував Маску зустрітись особисто, щоб "обговорити інші проєкти, які були б взаємовигідними для словацько-американських відносин".