«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
ГоловнаСвіт

Фіцо привітав Маска з ліквідацією USAID

Також Фіцо попросив Маска допомогти відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словаччини.

Фіцо привітав Маска з ліквідацією USAID
Роберт Фіцо написав листа Ілону Маску
Фото: Роберт Фіцо

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що написав листа Ілону Маску, в якому привітав американського мільярдера з "оголошеною ліквідацією USAID".

У листі Фіцо називає Ілона Маска "паном міністром" і просить того допомогти "відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словацької Республіки".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Вважаю за доцільне звернутися до Вас з проханням надати наявну інформацію про субсидії та гранти, надані неурядовим організаціям, засобам масової інформації та окремим журналістам, які працювали та працюють на території Словацької Республіки", – написав Роберт Фіцо.

Премʼєр Словаччини запропонував Маску зустрітись особисто, щоб "обговорити інші проєкти, які були б взаємовигідними для словацько-американських відносин".

  • Після вступу на посаду Дональд Трамп на 90 днів призупинив фінансування програм USAID. Нова адміністрація перевіряє, чи відповідають фінансовані агентством програми цілям політики США.

  • Декілька новинних агентств повідомили, що адміністрація Трампа розробила план скорочення більшої частини всього персоналу, унаслідок чого працюватимуть далі лише 294 співробітників ‒ з приблизно 10 тисяч.

  • Профспілки, які представляють державних службовців США, подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа за її спроби розформувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies