Фіцо привітав Маска з ліквідацією USAID

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що написав листа Ілону Маску, в якому привітав американського мільярдера з "оголошеною ліквідацією USAID".
У листі Фіцо називає Ілона Маска "паном міністром" і просить того допомогти "відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словацької Республіки".
"Вважаю за доцільне звернутися до Вас з проханням надати наявну інформацію про субсидії та гранти, надані неурядовим організаціям, засобам масової інформації та окремим журналістам, які працювали та працюють на території Словацької Республіки", – написав Роберт Фіцо.
Премʼєр Словаччини запропонував Маску зустрітись особисто, щоб "обговорити інші проєкти, які були б взаємовигідними для словацько-американських відносин".
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