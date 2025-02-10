Головне за ніч та ранок понеділка, 10 лютого: удар по Сумах, майже 100 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 99 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

Захисники зупинили 33 ворожі штурми на Покровському напрямку, а на Курщині – 18.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один зенітний ракетний комплекс "Бук", сім районів зосередження особового складу та військової техніки, п’ять артилерійських систем та пункт управління російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 окупантів. Від початку вторгнення Росія втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 10 лютого ворожий безпілотник атакував спальний район міста Суми. Унаслідок постраждала жінка 1987 року народження, пошкоджені та знищені автомобілі.

За даними прокуратури, 9 лютого 2025 року близько 22:50 ворожий безпілотник влучив у автомобільну стоянку у дворі багатоквартирного житлового будинку. Вщент згоріло 6 транспортних засобів, ще 15 пошкоджено. У 4 багатоповерхівках повилітали вікна.

У Сумській міській раді повідомили, що у школі №29 працює штаб із ліквідації наслідків НС.

"У ніч на 10 лютого 2025 року противник атакував 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

З початку повномасштабного вторгнення Україна стала найбільшою одержувачкою коштів через американське Агентство міжнародного розвитку (USAID).

Лише за 2023 рік Штати профінансували програми для України на $17,2 млрд. Для порівняння, допомога Ізраїлю у той рік склала 3,3 млрд, пише Wall Street Journal.

Раніше, до повномасштабного нападу росіян на українців, Ізраїль роками був головним реципієнтом американської допомоги. У 2024 фіскальному році він був на другому місці.

Докладніше – в новині.

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