«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Третя штурмова бригада розгромила колону “елітної” танкової дивізії ворога на Харківщині
Третя штурмова бригада розгромила колону “елітної” танкової дивізії ворога на Харківщині
ГоловнаСуспільствоВійна

​Ворожий дрон вдарив по спальному мікрорайону Сум, постраждала жінка

Унаслідок удару знищені та пошкоджені автомобілі.

​Ворожий дрон вдарив по спальному мікрорайону Сум, постраждала жінка
Наслідки атаки дроном у Сумах
Фото: ДСНС

У ніч на 10 лютого ворожий безпілотник атакував спальний район міста Суми. Унаслідок постраждала жінка 1987 року народження, пошкоджені та знищені автомобілі.

Про це повідомили у Сумській міській раді та Нацполіції

Постраждалу жінку госпіталізували. Знищено шість автомобілів, пошкоджено – 15. 

Наслідки атаки дроном у Сумах
Фото: ДСНС
Наслідки атаки дроном у Сумах
Наслідки атаки дроном у Сумах
Фото: ДСНС
Наслідки атаки дроном у Сумах

Виявлено пошкодження вікон ще в двох будинках по вул. Збройних Сил України та вул. Заливна. Усього у п'яти будинках пошкоджені вікна.На місці події оперативно працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки. 

Наслідки атаки дроном у Сумах
Фото: Нацполіція
Наслідки атаки дроном у Сумах

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (“Порушення законів і звичаїв війни”).

  • У ніч на 30 січня російська армія вдарила дроном по десятиповерхівці в Сумах. Унаслідок удару загинули три подружжя - 74-річний  чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина, також 64-річний та 63-річний чоловіки, 37-річна жінка. 
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies