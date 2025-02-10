У ніч на 10 лютого ворожий безпілотник атакував спальний район міста Суми. Унаслідок постраждала жінка 1987 року народження, пошкоджені та знищені автомобілі.

Про це повідомили у Сумській міській раді та Нацполіції.

Постраждалу жінку госпіталізували. Знищено шість автомобілів, пошкоджено – 15.

Фото: ДСНС Наслідки атаки дроном у Сумах

Фото: ДСНС Наслідки атаки дроном у Сумах

Виявлено пошкодження вікон ще в двох будинках по вул. Збройних Сил України та вул. Заливна. Усього у п'яти будинках пошкоджені вікна.На місці події оперативно працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби. Проводиться ліквідація наслідків атаки.

Фото: Нацполіція Наслідки атаки дроном у Сумах

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (“Порушення законів і звичаїв війни”).