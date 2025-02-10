На Донеччині росіяни вбили одну людину і 12 – поранили. Загалом за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Святогірську Краматорського району пошкоджено базу відпочинку. У Краматорську 1 людина загинула і 7 поранені. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, адмінбудівлю, 76 гаражів, 22 автівки, 7 ліній електропередач, газогін.
У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 6 будинків.
З лінії фронту евакуювали 66 людей, у тому числі 6 дітей.
- На Донеччині під час повернення з аварійно-рятувальних робіт під ворожий потрапив екскаватор-навантажувач JCB 3 CX, в якому перебували рятувальники.