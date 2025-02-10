Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині росіяни вбили одну людину і 12 – поранили. Загалом за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Святогірську Краматорського району пошкоджено базу відпочинку. У Краматорську 1 людина загинула і 7 поранені. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, адмінбудівлю, 76 гаражів, 22 автівки, 7 ліній електропередач, газогін.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 6 будинків.

З лінії фронту евакуювали 66 людей, у тому числі 6 дітей.

Фото: Донецька ОВА Наслідки російських обстрілів Донеччини

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Донеччини