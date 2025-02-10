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На Донеччині росіяни вбили одну людину і 12 – поранили

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

На Донеччині росіяни вбили одну людину і 12 – поранили
наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

На Донеччині росіяни вбили одну людину і 12 – поранили. Загалом за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти області. 

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

У Святогірську Краматорського району пошкоджено базу відпочинку. У Краматорську 1 людина загинула і 7 поранені. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, адмінбудівлю, 76 гаражів, 22 автівки, 7 ліній електропередач, газогін.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 6 будинків.

З лінії фронту евакуювали 66 людей, у тому числі 6 дітей.

Наслідки російських обстрілів Донеччини
Фото: Донецька ОВА
Наслідки російських обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Донеччини

  • На Донеччині під час повернення з аварійно-рятувальних робіт під ворожий потрапив екскаватор-навантажувач JCB 3 CX, в якому перебували рятувальники. 
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