Окупанти понад 400 разів атакували Запорізьку область

РФ здійснила 24 авіаудари та 185 артилерійських обстрілів.

Впродовж доби окупанти завдали 401 удар по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це йдеться у повідомленні ОВА.

Ворог здійснив 24 авіаційні удари по Камʼянському, Степногірську, Пʼятихаткам, Лукʼянівському, Приморському та Гуляйполю.

187 БпЛА різної модифікації атакували Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Зелене, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку.

185 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.