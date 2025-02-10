«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Третя штурмова бригада розгромила колону “елітної” танкової дивізії ворога на Харківщині
Третя штурмова бригада розгромила колону “елітної” танкової дивізії ворога на Харківщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти понад 400 разів атакували Запорізьку область

РФ здійснила 24 авіаудари та 185 артилерійських обстрілів.

Окупанти понад 400 разів атакували Запорізьку область
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж доби окупанти завдали 401 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. 

Про це йдеться у повідомленні ОВА. 

Ворог здійснив 24 авіаційні удари по Камʼянському, Степногірську, Пʼятихаткам, Лукʼянівському, Приморському та Гуляйполю.

187 БпЛА різної модифікації атакували Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Зелене, Чарівне та Новодарівку. 

5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку. 

185 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Омельника, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

  • 8 лютого російська армія завдала щонайменше шість авіаударів по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області. Тоді постраждали батьки та двоє дітей. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies