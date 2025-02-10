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Росія тримає у Середземному та Чорному морях ракетоносії загальним залпом до 26 "Калібрів"

У Азовському морі ворожі кораблі відсутні. 

Росія тримає у Середземному та Чорному морях ракетоносії загальним залпом до 26 "Калібрів"
Фото: ОК "Південь"

Росія тримає у Середземному та Чорному морях ракетоносії загальним залпом до 26 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС. 

В Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Середземному морі перебувають 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – жодного судна;
  • до Азовського моря – 1 судно.

Фото: ВМС

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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