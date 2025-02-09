Володимир Зеленський привітав рішення держави від’єднатись від російської енергомережі.

У вечірньому відеозверненні 9 лютого Зеленський нагадав, що Україна це вже зробила у 2022 році та закликав інші держави наслідувати приклад енергонезалежності.

«Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі – усі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом, в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка», - заявив український президент.

Глава держави додав, що коли «менше буде залежностей європейців від Росії, то скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі».

Зеленський також закликав Європу «тиснути й на намагання Росії використовувати свої танкери, свій флот проти нас, проти всієї Європи».

«Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск. Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики», - вважає глава держави.