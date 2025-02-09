Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
“Нова країна” розпочала свій третій сезон з обговорення болючих точок для суспільства на четвертому році великої війни
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Історична подія. Балтія від’єдналася від енергомережі Росії
Історична подія. Балтія від’єдналася від енергомережі Росії
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
Сьогодні українці обирають переможця нацвідбору на Євробачення
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
На Алясці знайшли літак, що зник з радарів - усі пасажири та пілот загинули
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський відреагував на рішення країн Балтії від’єднатись від енергомережі РФ і закликав до нових санкцій проти Росії

Ідеться, зокрема, про обмежувальні заходи у сфері енергетики.

Зеленський відреагував на рішення країн Балтії від’єднатись від енергомережі РФ і закликав до нових санкцій проти Росії
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський привітав рішення держави від’єднатись від російської енергомережі. 

У вечірньому відеозверненні 9 лютого Зеленський нагадав, що Україна це вже зробила у 2022 році та закликав інші держави наслідувати приклад енергонезалежності.

«Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав. І також це означає, що Європа стала ще більш цілісною. Саме такого курсу ми всі в Європі маємо дотримуватись і надалі – усі на континенті. Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом, в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка», - заявив український президент.

Глава держави додав, що коли «менше буде залежностей європейців від Росії, то скоріше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі». 

Зеленський також закликав Європу «тиснути й на намагання Росії використовувати свої танкери, свій флот проти нас, проти всієї Європи». 

«Ми в Україні нещодавно розширили санкційний тиск, щоб не тільки танкери з Росії були під санкціями, не тільки фірми, на які вони зареєстровані, але й щоб капітани цих суден, люди, які працюють на війну, теж відчули цей тиск. Це треба підтримувати на загальноєвропейському рівні – треба, щоб Європейський Союз приєднався до цих санкцій у сфері енергетики», - вважає глава держави.

  • 5 лютого Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти Росії.
  • Санкції щодо "тіньового флоту" РФ зачепили 56 громадян Росії і один Ірану, які є капітанами суден і задіяні в експорті російської нафти в обхід цінової стелі.
  • Щодо країн Балтії, то  8 лютого Литва, Латвія та Естонія відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies