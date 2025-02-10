Російська армія завдала 10 авіаударів по Таврійському Запорізької області (оновлено)

У понеділок, 10 лютого, російська армія завдала десять авіаударів по прифронтовому населеному пункту Таврійське Запорізької області.
Оновлення. За інформацією Федорова, 29-річний чоловік загинув внаслідок ворожого удару по Таврійському.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Росіяни завдали до 10 ударів КАБами по прифронтовому населеному пункту. Внаслідок ворожої атаки у с.Таврійське пошкоджено приватні будинки та автівки", — ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, унаслідок авіаударів ніхто не постраждав.
- 8 лютого російська армія завдала щонайменше шість авіаударів по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області. Унаслідок атаки постраждали четверо людей, серед яких — двоє дітей.