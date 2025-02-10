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Російська армія завдала 10 авіаударів по Таврійському Запорізької області (оновлено)

Загинув 29-річний чоловік.

Російська армія завдала 10 авіаударів по Таврійському Запорізької області (оновлено)
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram

У понеділок, 10 лютого, російська армія завдала десять авіаударів по прифронтовому населеному пункту Таврійське Запорізької області. 

Оновлення. За інформацією Федорова, 29-річний чоловік загинув внаслідок ворожого удару по Таврійському.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали до 10 ударів КАБами по прифронтовому населеному пункту. Внаслідок ворожої атаки у с.Таврійське пошкоджено приватні будинки та автівки", — ідеться у повідомленні. 

За попередньою інформацією, унаслідок авіаударів ніхто не постраждав.

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