Російська армія завдала 10 авіаударів по Таврійському Запорізької області (оновлено)

У понеділок, 10 лютого, російська армія завдала десять авіаударів по прифронтовому населеному пункту Таврійське Запорізької області.

Оновлення. За інформацією Федорова, 29-річний чоловік загинув внаслідок ворожого удару по Таврійському.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали до 10 ударів КАБами по прифронтовому населеному пункту. Внаслідок ворожої атаки у с.Таврійське пошкоджено приватні будинки та автівки", — ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, унаслідок авіаударів ніхто не постраждав.