Під час обшуків у нього знайшли гроші у різних валютах і 5 золотих злитків.

Працівники Державного бюро розслідувань затримали інструктора відділення рекрутингу Мукачівського РТЦК та СП, який за гроші допомагав чоловікам призовного віку втікати з приміщення центру комплектування, а військовослужбовцям, яких повернули після самовільного залишення частини – з батальйону резерву.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Чоловіків, які прибули до ТЦК для мобілізації, але не бажали служити, він потайки виводив за межі установи. Вартість такої послуги становила 3-4 тисяч доларів США, які йому приносили родичі чи знайомі військовозобов’язаних. Також за 4-5 тисяч доларів він допомагав військовослужбовцям, які щойно повернулися із СЗЧ, знову утікати із батальйону резерву.

"Під час приватних розмов із бійцями він схиляв їх до повторної втечі. Він запевняв їх, що показати шлях, яким можна вийти за розташування частини в обхід патрулів, де втікачів чекатиме його знайомий. Фігурант обіцяв, що останній власним автомобілем доставить їх у безпечні локації. За такою схемою місце несення служби залишити щонайменше 5 військовослужбовців", - зазначили в ДБР.

Інструктора затримали під час передачі 10 тисяч доларів за сприяння в ухиленні від проходження військової служби двом військовослужбовцям. Йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років.

Правоохоронці здійснили 10 санкціонованих обшуків, під час яких було вилучено чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, мобільні телефони, гроші у різних валютах в еквіваленті понад 36 тис. доларів США, 5 золотих злитків вагою по 31 грам, вартість яких оцінюється в майже 700 тис. грн.

Фото: ДБР