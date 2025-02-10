Внаслідок російських обстрілів по Куп'янську виникла пожежа у приватному будинку

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Під обстрілом опинився Куп'янськ.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Сьогодні близько 13:16 російські загарбники завдали удару по Куп'янську. Внаслідок влучання виникла пожежа в приватному житловому будинку. Вогнеборці локалізували та ліквідували займання", — ідеться у повідомленні.

Гострої реакції на стрес зазнала 99-річна місцева мешканка. Потерпіла отримала допомогу на місці та відмовилася від госпіталізації.