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Внаслідок російських обстрілів по Куп'янську виникла пожежа у приватному будинку

Постраждала 99-річна жінка.

Внаслідок російських обстрілів по Куп'янську виникла пожежа у приватному будинку
удари по Куп'янську
Фото: поліція Харківської області

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Під обстрілом опинився Куп'янськ.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Сьогодні близько 13:16 російські загарбники завдали удару по Куп'янську. Внаслідок влучання виникла пожежа в приватному житловому будинку. Вогнеборці локалізували та ліквідували займання", — ідеться у повідомленні. 

Гострої реакції на стрес зазнала 99-річна місцева мешканка. Потерпіла отримала допомогу на місці та відмовилася від госпіталізації.

  • Упродовж доби росіяни атакували Харківщину дронами, КАБами та із РСЗВ "Град". Поранений чоловік, пошкоджені будинки та лінія електромережі.
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