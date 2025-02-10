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Голова АМКУ Кириленко продовжує ознайомлюватися з матеріалами справи про незаконне збагачення, - НАБУ

Директор НАБУ зазначає, що наразі говорити про затягування розгляду справи зарано.

Голова АМКУ Кириленко продовжує ознайомлюватися з матеріалами справи про незаконне збагачення, - НАБУ
Павло Кириленко (архівне фото)
Фото: Донецька ОДА

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко продовжує ознайомлюватися з матеріалами справи щодо його ймовірного незаконного збагачення.

Про це розповів на брифінгу директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос, передає "Радіо Свобода".

"Керівник АМКУ  ознайомлюється з матеріалами справи. Якщо ми бачимо, що цей процес затягується, ми можемо звернутися до суду з клопотанням про обмеження строків ознайомлення. Наразі цей строк не вичерпаний. Ми нещодавно відкрили ці матеріали для сторони захисту і для нього", – сказав Кривонос. 

При цьому він зазначив, що наразі говорити про затягування  розгляду справи зарано.

НАБУ та САП заявили про завершення досудового розслідування щодо Кириленка 9 грудня 2024 року. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень та декларуванні недостовірної інформації. Підозру Кириленку оголосили в серпні минулого року. Тоді його підозрювали в незаконному збагаченні на 56,2 млн гривень. Але тепер сума зросла.

Розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Кириленку розпочався 15 серпня у Вищому антикорупційному суді, загалом відбулось чотири засідання. Прокурори САП, аргументуючи тим, що Кириленко може переховуватися від слідства, наполягали на триманні під вартою з можливістю вийти на волю під заставу в розмірі понад 120 мільйонів гривень. Захист і сам Кириленко не погоджувався з клопотанням сторони обвинувачення.

ВАКС відмовив у задоволенні клопотання і  призначив інший запобіжний захід – заставу у розмірі 30 мільйонів гривень без взяття під варту. Кириленко також має здати закордонні паспорти, утриматися від спілкування зі свідками та зобов’язаний носити електронний браслет. Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

У грудні 2024 року суд дозволив зняти із Кириленка електронний браслет. ПОсадовцю дозволили відвідувати територіальні відділення Антимонопольного комітету з метою виконання службових обов'язків.

  • З 5 липня 2019 року Кириленко очолював Донецьку ОДА (ОВА). З 22 вересня 2017 року працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
  • В органах Прокуратури України працював з липня 2008 року. За 11 років служби послідовно обіймав посади: помічника прокурора, прокурора відділу, заступника прокурора, прокурора Генеральної прокуратури України, начальника слідчого управління.

 

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