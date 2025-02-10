​У Києві суд вирішуватиме питання примусового лікування чоловіка, якого підозрюють в убивстві на АЗС

Під час слідства та до суду зловмисник перебуватиме в спецлікарні.

У київському суді буде вирішуватися питання щодо примусового лікування чоловіка, якого підозрюють у скоєнні жорстокого вбивства на АЗС у Святошинському районі.

Про це повідомила Нацполіція.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування, провели низку експертиз та скерували до суду клопотання "про застосування примусових заходів медичного характеру" – госпіталізацію до спеціалізованого закладу.

Нагадуємо, що у вересні минулого року на АЗС у Святошинському районі невідомий убив чоловіка та втік на його автомобілі. Тоді по всій території міста було введено спеціальну поліцейську операцію у результаті якої поліцейські затримали 41 – річного зловмисника неподалік скоєння злочину.

Результати експертиз показали, що чоловік не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, натомість він має психічні розлади. Тож під час проведення досудового розслідування зловмисник так і не зміг пояснити слідству мотиви й причину скоєного ним вбивства 65 – річного пенсіонера.

Під час розслідування і до рішення суду зловмисник перебуватиме в лікарні.