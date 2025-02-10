На Полтавщині уламки збитого ворожого дрона впали на дачний кооператив

Пошкоджені 30 дачних ділянок, але люди не постраждали.

У ніч на 10 на Полтавщині працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Уламки збитого БпЛА впали на дачний кооператив.

Як повідомили у ОВА, унаслідок падіння уламків безпілотника у Полтавській громаді в дачний кооператив відбулося загоряння автомобільного кунгу.

Пожежу ліквідовано. Також попередньо пошкоджено 30 дачних ділянок. На щастя, без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксували.