На Полтавщині уламки збитого ворожого дрона впали на дачний кооператив

У ніч на 10 на Полтавщині працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Уламки збитого БпЛА впали на дачний кооператив.
Як повідомили у ОВА, унаслідок падіння уламків безпілотника у Полтавській громаді в дачний кооператив відбулося загоряння автомобільного кунгу.
Пожежу ліквідовано. Також попередньо пошкоджено 30 дачних ділянок. На щастя, без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксували.
- У ніч на 10 лютого ворожий безпілотник атакував спальний район міста Суми. Унаслідок постраждала жінка, пошкоджені та знищені автомобілі.