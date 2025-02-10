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На Полтавщині уламки збитого ворожого дрона впали на дачний кооператив

Пошкоджені 30 дачних ділянок, але люди не постраждали.

На Полтавщині уламки збитого ворожого дрона впали на дачний кооператив
Наслідки атаки дронами на Полтавщині
Фото: Полтавська ОВА

У ніч на 10 на Полтавщині працювала протиповітряна оборона по ворожих безпілотниках. Уламки збитого БпЛА впали на дачний кооператив.

Як повідомили у ОВА, унаслідок падіння уламків безпілотника у Полтавській громаді в дачний кооператив відбулося загоряння автомобільного кунгу. 

Пожежу ліквідовано. Також попередньо пошкоджено 30 дачних ділянок. На щастя, без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксували. 

  • У ніч на 10 лютого ворожий безпілотник атакував спальний район міста Суми. Унаслідок постраждала жінка, пошкоджені та знищені автомобілі.
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