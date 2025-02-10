Від початку вторгнення Росія втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1170 солдатів РФ, 9 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, 3 засоби ППО та 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 850 490 (+1170) осіб,
- танків ‒ 10001 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20813 (+16) од,
- артилерійських систем – 22879 (+35) од,
- РСЗВ – 1273 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1059 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24623 (+137),
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36638 (+109) од,
- спеціальна техніка ‒ 3740 (+1).
Дані уточнюються.