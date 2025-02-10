Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
Україну на Євробаченні буде представляти гурт Ziferblat
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Третя штурмова бригада розгромила колону “елітної” танкової дивізії ворога на Харківщині
Третя штурмова бригада розгромила колону “елітної” танкової дивізії ворога на Харківщині
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
The Times оприлюднило нові деталі роботи зрадника Кулініча на Росію
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
ГоловнаСуспільствоВійна

Від початку вторгнення Росія втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків

Сили оборони за останню добу знищили 1170 окупантів.

Від початку вторгнення Росія втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1170 солдатів РФ, 9 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, 3 засоби ППО та 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 850 490 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 10001 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20813 (+16) од,
  • артилерійських систем – 22879 (+35) од,
  • РСЗВ – 1273 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1059 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24623 (+137),
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36638 (+109) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3740 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies