Від початку вторгнення Росія втратила близько 850 490 солдатів та понад 10 000 танків

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.25 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1170 солдатів РФ, 9 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, 3 засоби ППО та 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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