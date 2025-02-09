Головне за неділю, 9 лютого: понад 90 боєзіткнень, міські бої в Торецьку

Президент Володимир Зеленський вважає, що за три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни світу не продемонстрували бажання об'єднатися, щоб дати агресору гідну відсіч.

Про це він розповів в інтерв'ю для британського мовника.

"Що дивує, що за ці три роки ми не змогли, весь світ не зміг зупинити Путіна. Тобто зупинити, загальмувати, не дати йому зруйнувати нас - зміг. Але поставити його на місце, реально поставити... дати йому по руках, як то кажуть, світ не зміг. І це, чесно, мене дивує. Це - не неспроможність. Це - небажання", - сказав Зеленський.

Водночас він подякував країнам-партнерам, які дуже допомагали Україні всі ці три роки.

Подробиці – в новині.

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Європа має взяти на себе питання гарантій безпеки для України, передає NBC News.

За словами Волца, після закінчення війни європейським країнам «доведеться взяти на себе відповідальність за цей конфлікт», додавши, що «в плані гарантій безпеки це буде повністю на стороні європейців».

Також радник американського президента сказав, що Трамп буде прагнути «відшкодувати» вартість військової допомоги Україні за допомогою «партнерства з українцями в плані їх рідкісноземельних металів, їхніх природних ресурсів, їхньої нафти та газу, а також купівлі наших».

Крім того, Волц спростував твердження про те, що припинення США гуманітарної допомоги за кордон призведе до втрати контролю за ситуацією на світовій арені на користь Китаю і Росії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 92 боєзіткнення.

Російські окупанти далі зосереджують зусилля на Покровському та Курському напрямках.

На Покровському напрямку ворог 31 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності.

На Курщині українські захисники відбивали 17 атак загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 лютого – в новині.

У Торецьку Донецької області продовжуються важкі міські бої, водночас місто залишається під контролем Сил оборони.

РФ поширює інформацію про нібито захоплення Торецька, аби приховати втрати російської армії у Курській області, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "РБК-Україна".

"Їм (росіянам - ред.) просто треба було "прибити" інформаційну повістку власних втрат у Курській області. І вони почали розповідати власному населенню про якийсь там контроль…" — каже речник.

Водночас Трегубов наголошує, що у місті вже який місяць тривають важкі бої, "і про жодний контроль росіян над містом мова не йде".

Засновник Ігор Нескорених (Invictus Games) принц Гаррі підійшов до збірної України та особисто привітав українців перед початком змагань.

Про це стало відомо під час трансляції церемонії відкриття змагань.

Україну на Іграх Нескорених представлятимуть 35 спортсменів, найбільше в історії змагань.

Ветерани війни змагатимуться в 11 адаптивних спортивних дисциплінах.

Змагання триватимуть з 9-го до 16 лютого.

Нагадаємо, Ігри Нескорених – це міжнародний спортивний захід з адаптивних видів спорту серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми чи захворювання.

Перші змагання відбулися у 2014 році. Україна долучилася до турніру у 2017-му.

Литва, Латвія та Естонія завершили синхронізацію електросистем із континентальною європейською електромережею.

"Естонія, Латвія і Литва успішно синхронізували свої електросистеми з синхронною зоною континентальної Європи 9 лютого 2025 року о 14:05. Це визначальна віха для країн Балтії та Європи, що зміцнює енергетичну стійкість і незалежність у всьому регіон", - йдеться в повідомленні на сайті естонської енергетичної компанії Elering.

Зазначається, що синхронізація дає змогу країнам Балтії керувати своїми електромережами в тісній співпраці з усіма іншими країнами континентальної Європи, зі стабільним і надійним контролем частоти, що значно підвищує регіональну енергетичну безпеку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!