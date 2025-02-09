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​Зеленський: За три роки війни в Україні світ продемонстрував небажання поставити Путіна на місце

Президент наголосив, що "це не неспроможність, а - небажання".

​Зеленський: За три роки війни в Україні світ продемонстрував небажання поставити Путіна на місце
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський вважає, що за три роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни світу не продемонстрували бажання об'єднатися, щоб дати агресору гідну відсіч.

Про це він розповів в інтерв'ю для британського мовника ITV News.

"Що дивує, що за ці три роки ми не змогли, весь світ не зміг зупинити Путіна. Тобто зупинити, загальмувати, не дати йому зруйнувати нас - зміг. Але поставити його на місце, реально поставити... дати йому по руках, як то кажуть, світ не зміг. І це, чесно, мене дивує. Це - не неспроможність. Це - небажання", - сказав Зеленський. 

Водночас він подякував країнам-партнерам, які дуже допомагали Україні всі ці три роки. 

"Без них було б дуже складно. А може, неможливо. І тому головним партнерам я вдячний. Вони дуже сильно мені допомогли, і дуже сильно допомогли Україні, українцям", - зазначив Зеленський.

Він додав, що саме встановлення миру для багатьох людей буде вже перемогою України.

"Для багатьох людей мир – це перемога України. Перемога над смертю, перемога життя - ми вижили. А перемога, про яку ви думаєте, про якусь гучну... Слухайте, це не головне - всі ці паради, те, що Путін любить дуже. А нам би війну закінчити, жити, розвивати свою країну… І розуміти, як потім інтегрувати всі ті території… всіх тих людей, які сьогодні розділені війною, контактною цією лінією або фронтовою лінією. Все одно все це повернеться в Україну", - сказав президент.

  • Раніше Зеленський заявив, що що РФ збільшує армію на понад 100 000 солдатів, і усі партнери повинні про це знати. Він наголосив, що Путін готується не до перемовин та настання миру, а до продовження війни, і не тільки проти України. 
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