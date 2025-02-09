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Папа Римський не зміг завершити проповідь через бронхіт

Він закликав молитися за мир у країнах, що страждають через війни, зокрема й у "стражденній Україні".

Папа Римський не зміг завершити проповідь через бронхіт
Архівне фото

Папа Римський Франциск, який лікується від важкого бронхіту, не зміг завершити виголошення своєї недільної проповіді через проблеми з диханням.

Про це повідомляє ANSA.

Під час спеціальної меси з нагоди ювілею збройних сил, поліції та сил безпеки на площі Святого Петра понтифік прочитав початок проповіді, а далі передав текст церемоніймейстеру. 

"Зараз я вибачаюся і прошу помічника продовжити читати,  тому що мені важко дихати", - сказав Папа. 

Перед цим понтифік закликав військових і силовиків "не втрачати з поля зору мету їхньої служби" -  "рятувати життя",  і "завжди захищати життя".

"Будьте пильними проти спокуси культивувати дух війни; будьте пильними, щоб не спокуситися міфом сили та гуркотом зброї; будьте пильними, щоб не заразитися отрутою пропаганди ненависті", – зазначив Папа.

Звертаючись до паломників, які представляли силовиків із понад 100 країн світу, він наголосив, що метою військової служби "є законна самооборона, не домінування над іншими народами".

Він також закликав молитися за мир у країнах, що страждають через війни, зокрема й у "стражденній Україні".

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