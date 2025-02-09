Російського олігарха Абрамовича запідозрили в обході санкцій у Німеччині

Якщо його визнають винним, йому загрожує до року ув'язнення або штраф.

Генеральна прокуратура федеральної землі Гессен (Німеччина) розпочала розслідування щодо 58-річного російського олігарха Романа Абрамовича за підозрою у порушенні закону про зовнішню торгівлю.

Про це повідомляє DW із посиланням Spiegel.

За даними видання, в місті Оберзульм на півдні Німеччини заарештовано чотири автомобілі класу люкс загальною вартістю кілька мільйонів євро - це два Bugatti Chiron, Lamborghini Reventón і Mercedes CLK GTR.

Крім того, слідчі кілька разів проводили обшук на віллі у Гарміш-Партенкірхені, де було конфісковано кілька творів мистецтва. У 2005 році місцевий бургомістр говорив, що віллу придбав Абрамович. Також місцеві жителі розповідали, що бачили там російського олігарха.

Зараз нерухомістю володіє фірма Parados Limited з Люксембургу. Однак, німецьке слідство підозрює, що автомобілями і віллою володіє Абрамович - він не повідомив про це владу ФРН, чим і порушивши закон.

Якщо Абрамовича визнають винним, у Німеччині йому загрожує ув'язнення терміном до року або штраф.

Раніше видання ВВС повідомило, що Абрамович, який перебуває під санкціями ЄС, ухилився від податків на мільйони євро за допомогою десятирічної схеми оренди суперяхт.