Російського олігарха Абрамовича запідозрили в обході санкцій у Німеччині

Генеральна прокуратура федеральної землі Гессен (Німеччина) розпочала розслідування щодо 58-річного російського олігарха Романа Абрамовича за підозрою у порушенні закону про зовнішню торгівлю.
Про це повідомляє DW із посиланням Spiegel.
За даними видання, в місті Оберзульм на півдні Німеччини заарештовано чотири автомобілі класу люкс загальною вартістю кілька мільйонів євро - це два Bugatti Chiron, Lamborghini Reventón і Mercedes CLK GTR.
Крім того, слідчі кілька разів проводили обшук на віллі у Гарміш-Партенкірхені, де було конфісковано кілька творів мистецтва. У 2005 році місцевий бургомістр говорив, що віллу придбав Абрамович. Також місцеві жителі розповідали, що бачили там російського олігарха.
Зараз нерухомістю володіє фірма Parados Limited з Люксембургу. Однак, німецьке слідство підозрює, що автомобілями і віллою володіє Абрамович - він не повідомив про це владу ФРН, чим і порушивши закон.
Якщо Абрамовича визнають винним, у Німеччині йому загрожує ув'язнення терміном до року або штраф.
Раніше видання ВВС повідомило, що Абрамович, який перебуває під санкціями ЄС, ухилився від податків на мільйони євро за допомогою десятирічної схеми оренди суперяхт.
- Бізнесмен Роман Абрамович має російське, ізраїльське та португальське громадянства. Він є мажоритарним акціонером материнської компанії Evraz - однієї з провідних російських груп у металургійній промисловості та гірничому секторі.
- У жовтні 2022 Україна запровадила санкції проти Абрамовича "з відтермінуванням". У президентському указі зазначили, що десятирічні санкції будуть застосовані "після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України". Абрамович – єдина особа з українського списку санкцій, що має таку примітку.
- У квітні 2022 року, коли між Україною і Росією ще були спроби політико-дипломатичних переговорів, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Абрамович на перемовинах "згладжує кути".
- Президент Зеленський в інтерв’ю українським онлайн медіа розповів, що Абрамович представляє на переговорах Росію. Також повідомлялося, що він відвідав Київ, щоб пожвавити ці переговори.