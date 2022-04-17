Російський олігарх Роман Абрамович відвідав Київ, щоб пожвавити переговори України та РФ, – Bloomberg

Російський мільярдер Роман Абрамович приїжджав до Києва, щоб активізувати мирні переговори між Росією та Україною, які зупинилися після того, як з'явилися докази звірств Росії проти мирного населення.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

За словами джерел агентства, Абрамович зустрівся з українськими переговорниками, щоб обговорити шляхи відновлення перемовин.

Переговорний процес призупинився після того, як світ дізнався про звірства російських військ на Київщині. Крім того, російська влада не надала офіційної відповіді щодо пропозицій українців врегулювання війни на очній зустрічі делегацій у Стамбулі 29 березня.

Речник Абрамовича на запит Bloomberg сказав, що він не в Києві, і відмовився коментувати візити олігарха. Член української переговорної групи Михайло Подоляк відмовився від коментарів.

«Російський мільярдер, який має давні зв’язки з президентом Володимиром Путіним, виступає в якості неформального посередника з моменту початку війни наприкінці лютого, коли президент України Володимир Зеленський попросив його взяти участь», – зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, в інтерв’ю українським онлайн медіа у суботу президент Володимир Зеленський зазначив, що Роман Абрамович представляє на переговорах Росію.

«Я вважаю, що російська сторона, їхні дипломати чи бізнесмени відстоюють саме російську сторону і тільки свої інтереси. Наші інтереси не можуть збігатися. Ми можемо бути зацікавлені у вирішенні тих чи інших питань невійськовим шляхом, припинення війни, – зазначив президент. – Я думаю, що Абрамович у складі цієї делегації, я не знаю про всіх інших, але за тією інформацією, яка в мене є, представляв ту сторону, яка виступає за дипломатичне вирішення цього питання – зупинення війни. І, знову ж таки, ніхто не може гарантувати, що це правда, що це не якась гра».

16 квітня влада Франції повідомила, що заморозила 41 об'єкт нерухомості російських олігархів, включно з власністю Романа Абрамовича. Її вартість, згідно з оцінкою експертів, становить 620 млн доларів.