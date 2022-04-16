"Не залишати своїх і боротися за кожне життя", – Залужний опублікував відео із українськими захисниками

У ролику військовий Вадим "Яга" розповів про порятунок побратима та розгром ворожих позицій.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео з українськими захисниками.

У ролику, оприлюдненому в Facebook Валерія Залужного, один із військових розповів про врятування свого побратима і боротьбу за свободу України від російських окупантів.

"Не залишати своїх, відчувати надійне плече побратима, боротися за кожне життя, виконати наказ, втримати позиції... Україна понад усе! Разом до Перемоги!" – підписав відео Залужний.

Військовий Вадим "Яга" розповів, що під час повномасштабного наступу Росії він з побратимами найпершим чином стали відкопувати окопи, що лишился після Другої світової. Кожен день росіяни били з різної зброї, корегували його безпілотники.

Вадим також поділився, як витягав з окопу пораненого українського снайпера на своїх плечах. Він потребував негайної евакуації.

У відповідь на ворожий вогонь захисники знищили 3 БРДМ, один БТР. Після цього був жорстокий бій – оборонців буквально випалювали з їхніх позицій.

"Але в нас 200-х нема, на щастя, тому що ми закопувались. Уже відступили, то вони сюди другий раз не полізуть. Получили по зубах дуже добре", – підсумував захисник.

Нагадаємо, станом на ранок окупанти втратили близько 20 100 військових і 762 танки. Також у ворога мінус вісім кораблів, зокрема флагман Чорноморського флоту "Москва", який збитий українським Нептуном.