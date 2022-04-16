За добу росіяни пошкодили у Луганській області десять об’єктів інфраструктури, зокрема нафтопереробний завод та лікарню в Лисичанську.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Частково чи повністю зруйновано ще 26 об’єктів.

Серед них 16 житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську.

““Руський мир” – це знищення населення та об’єктів інфраструктури. Так, вчора ввечері був відкритий вогонь по ринку в Сєвєродонецьку, зайнялися декілька магазинів і кафе. Сьогодні вдень – по місцям торгівлі в Лисичанську. Там, де в суботу, навіть під час війни, багатолюдно”, – зазначив Гайдай.

Після обстрілу полум’я розповсюдилося на два відстійника зі шламом на нафтопереробному заводі, запалали три хлібні фургони, ще п’ять вдалося врятувати.

Також пошкоджено будівлю лікувального закладу в Привіллі.

Нагадаємо, раніше влада неодноразово закликала мирних мешканців Луганщини евакуюватися. Голова ОВА наголошував, що українські захисники стримують ворога, але той щодня підступно обстрілює домівки мирного населення – просто для помсти.