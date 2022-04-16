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Сьогодні на Луганщині частково чи повністю зруйновано 16 житлових будинків

Окупанти пошкодили 10 об’єктів інфраструктури, зокрема нафтопереробний завод та лікарню.

Сьогодні на Луганщині частково чи повністю зруйновано 16 житлових будинків
Фото: Луганська область, обстріли

За добу росіяни пошкодили у Луганській області десять об’єктів інфраструктури, зокрема нафтопереробний завод та лікарню в Лисичанську.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Частково чи повністю зруйновано ще 26 об’єктів.

Серед них 16 житлових будинків в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній, Лисичанську.

““Руський мир” – це знищення населення та об’єктів інфраструктури. Так, вчора ввечері був відкритий вогонь по ринку в Сєвєродонецьку, зайнялися декілька магазинів і кафе. Сьогодні вдень – по місцям торгівлі в Лисичанську. Там, де в суботу, навіть під час війни, багатолюдно”, – зазначив Гайдай.

Після обстрілу полум’я розповсюдилося на два відстійника зі шламом на нафтопереробному заводі, запалали три хлібні фургони, ще п’ять вдалося врятувати. 

Також пошкоджено будівлю лікувального закладу в Привіллі.

Нагадаємо, раніше влада неодноразово закликала мирних мешканців Луганщини евакуюватися. Голова ОВА наголошував, що українські захисники стримують ворога, але той щодня підступно обстрілює домівки мирного населення – просто для помсти. 

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