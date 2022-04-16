У Херсоні планують провести псевдореферендум, у Новій Каховці друкують “бюлетені”, – омбдудсман

Проведення псевдореферендуму планується у період з 1 до 10 травня.

У Херсоні планують використати схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку, коли замість будь-якого виявлення влади народу було створено лише картинку для російського телебачення.

Про це у соцмережі Facebook написала Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова.

За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують “бюлетені” для проведення “референдуму”. Вочевидь усі протоколи про результати “голосування” будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру.

Проведення псевдореферендуму планується у період з 1 травня по 10 травня 2022 року. У цей період мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та відключити весь зв'язок.

“Провести “референдум” загарбникам буде складно, адже героїчне населення всієї Херсонщини продовжує виходити на акції протесту окупації з гаслами “Херсон – це Україна!”, незважаючи на застосування рашистами зброї та силового розгону мітингів”, – йдеться у повідомлені.

Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну щодо цих фактів воєнних злочинів та порушень прав людини Росією.

Нагадаємо, раніше Денісова заявила, що фейкові референдуми щодо входження до складу РФ, які планує "влада" "ЛНР" і "ДНР", будуть юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків.